Окупанти вночі випустили 4 ракети по Харкову
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські окупанти вночі випустили з бєлгорода одразу 4 ракети по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Минулої ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Із Бєлгорода було випущено одразу 4 ракети", - написав Синєгубов у Telegram.
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Зокрема, з його слів, у місті близько 3 ночі 2 ракети, попередньо – С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади.
У той же час в Новобаварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад. Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. Без постраждалих.
Також цієї ночі удари окупантів зафіксовали в селі Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.
Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони, зазначив Синєгубов.
За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп'янському та Богодухівському районах:
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- 2 поранених у Циркунах - 58-річна жінка та 62-річний чоловік, стан - середній.
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- 62-річний чоловік отримав легкі поранення в Дергачівській громаді.
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- У Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні, стан середній.
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- У Золочівській громаді чоловік 23 років отримав поранення, жінка 51 року загинула.
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Доповнення
Минулої доби на Харківщині українські зенітники збили дві ракети "Калібр", які російські війська випустили з Чорного моря.