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Оккупанты ночью обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины - глава УЗ

Киев • УНН

 • 243342 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины, сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты ночью обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины - глава УЗ

Цитата

"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре", - отметил Камышин.

Детали

С его слов, ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. "Повреждено 5 локомотивов, пути и контактная сеть. Но то железо, восстановим", - добавил глава УЗ.

"Железная дорога продолжает работать по графику", - подчеркнул чиновник.

Дополнение

8 апреля вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.

Следственная группа, которая завершила работу на месте обстрела в Краматорске, установила, что в результате ракетного удара погибли 57 человек, еще 109 получили ранения.

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