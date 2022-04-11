Окупанти вночі обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України - голова УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі", - зазначив Камишін.
Деталі
З його слів, ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. "Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа. Але то залізо, відновимо", - додав голова УЗ.
"Залізниця продовжує працювати за графіком", - підкреслив посадовець.
Доповнення
8 квітня збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.
На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких здебільшого були жінки та діти.
Слідча група, яка завершила роботу на місці обстрілу в Краматорську, встановила, що внаслідок ракетного удару загинули 57 людей, ще 109 отримали поранення.