Оккупанты ночью чаще применяют дроны, а в дневное время крылатые ракеты – Воздушные силы

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"Хотя иногда и совмещают тоже днем. Ночью им выгоднее запускать дроны, потому что радиолокационно они видимы, но визуально к ним привязки нет, и их сбивать стрелковыми средствами – это пулеметами и зенитными пушками фактически уже невозможно. Поэтому собственно такое отличие. Дроны это примерно с одиннадцати-двенадцатой ночи, а ракеты чаще в дневное время", – сказал Игнат.

Дополнение

россия приобрела у Ирана 1700 ударных беспилотников и использовала против Украины 540 из них.



