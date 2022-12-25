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Окупанти вночі більше застосовують дрони, а в денний час крилаті ракети – Повітряні сили

Окупанти вночі більше застосовують дрони, а в денний час крилаті ракети – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 492330 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Російські окупанти більше застосовують крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування в денний час, а іранські дрони більше вночі. Про це в ефір національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Хоча інколи і поєднують теж вдень. Вночі їм вигідніше запускати дрони, тому що радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив’язки немає, і їх збивати стрілецькими засобами – це кулеметами та зенітними гарматами фактично вже неможливо. Тому власне така відмінність. Дрони це приблизно з одинадцятої-дванадцятої ночі, а ракети більш в денний час", – сказав Ігнат.

Доповнення

росія придбала в Ірану 1700 ударних безпілотників та використала проти України 540 з них.

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