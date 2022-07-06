Оккупанты еще раз ударили из "Градов" по Херсонской области, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня армия рф обстреляла Херсонскую область из «Градов». Под вражескую атаку попали села Заградовка и Малая Шестерня, один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает УНН.
Детали
Полицейские собирают доказательства военных преступлений в селах Заградовка и Малая Шестерня в Херсонской области, где российские военные нанесли прицельные ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Снаряды попали в дома местных жителей, склады агропредприятия, раскурочили технику.
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«На рассвете из реактивной системы залпового огня «Град» российская армия нанесла удары по селу Заградовка. В результате обстрела один человек погиб на месте, один травмирован. Повреждены и разрушены дома мирных жителей. От ракетных обстрелов пострадало и село Малая Шестерня. Там оккупанты «денафицировали» склад агропредприятия и дома местных жителей. В результате обстрела на территории состава значительные повреждения получили сооружения и техника», - говорится в сообщении.
Полицейские фиксируют последствия военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».
Дополнение
Острая ситуация наблюдается в пригородах Херсона и на границе с соседними регионами, населенные пункты Херсонской области обстреливают из РСЗО, есть новые минирования реки и мостов.