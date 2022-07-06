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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти вкотре вдарили з "Градів" по Херсонщині, є загиблий та поранений

Окупанти вкотре вдарили з "Градів" по Херсонщині, є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 131833 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні армія рф обстріляла Херсонську область з «Градів». Під ворожу атаку потрапили села Заградівка та Мала Шестірня, снаряди влучили у будинки місцевих мешканців, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає УНН.

Деталі

Поліцейські збирають докази воєнних злочинів у селах Заградівка та Мала Шестірня на Херсонщині, де російські військові завдали прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Снаряди влучили в будинки місцевих жителів, склади агропідприємства, понівечили техніку.

Цитата

«На світанку з реактивної системи залпового вогню «Град» російська армія завдала удари по селу Заградівка. Внаслідок обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджені та зруйновані будинки мирних мешканців. Від ракетних обстрілів постраждало і село Мала Шестірня. Там окупанти «денафікували» склад агропідприємства та будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу на території складу значних пошкоджень зазнали споруди та техніка», - ідеться в повідомленні.

Поліцейські фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Доповнення 

Гостра ситуація спостерігається у передмістях Херсона та на межі з сусідніми регіонами, населені пункти Херсонської області обстрілюють з РСЗВ, є нові мінування річки та мостів.

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