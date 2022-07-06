Окупанти вкотре вдарили з "Градів" по Херсонщині, є загиблий та поранений

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Поліцейські збирають докази воєнних злочинів у селах Заградівка та Мала Шестірня на Херсонщині, де російські військові завдали прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Снаряди влучили в будинки місцевих жителів, склади агропідприємства, понівечили техніку.

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«На світанку з реактивної системи залпового вогню «Град» російська армія завдала удари по селу Заградівка. Внаслідок обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджені та зруйновані будинки мирних мешканців. Від ракетних обстрілів постраждало і село Мала Шестірня. Там окупанти «денафікували» склад агропідприємства та будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу на території складу значних пошкоджень зазнали споруди та техніка», - ідеться в повідомленні.

Поліцейські фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Доповнення

Гостра ситуація спостерігається у передмістях Херсона та на межі з сусідніми регіонами, населені пункти Херсонської області обстрілюють з РСЗВ, є нові мінування річки та мостів.