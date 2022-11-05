Оккупанты вывезли воспитанников Олешковского интерната в Крым. Омбудсмен назвал такие действия открытым геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Оккупационная власть Херсонщины продолжает вывозить детей в Крым - продолжает депортировать воспитанников «Олешковского детского дома интерната». Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец и назвал такие действия открытым геноцидом, передает УНН.
Детали
По словам омбудсмена, оккупационная власть Херсонщины продолжает нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым.
Цитата
"Получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КЗ «Олешковского детского дома интерната» Херсонского областного совета в возрасте от 9 до 17 лет в Клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе. Такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами", - написал Лубинец в Telegram.
Он также обратился в правоохранительные органы по данному факту для фиксации очередного преступления россии.
Напомним
В октябре стало известно, что россияне вывезли в временно оккупированный Крым 12 воспитанников Олешкивского детского дома-интерната в Херсонской области.