Окупанти вивезли вихованців Олешківського інтернату до Криму. Омбудсмен назвав такі дії відкритим геноцидом

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За словами омбудсмена, окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим.

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"Отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ «Олешківського дитячого будинку інтернату» Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопільському районі. Такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами", - написав Лубінець у Telegram.

Він також звернувся до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину росії.

Нагадаємо

У жовтні стало відомо, що росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму 12 вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату у Херсонської області.