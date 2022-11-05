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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти вивезли вихованців Олешківського інтернату до Криму. Омбудсмен назвав такі дії відкритим геноцидом

Окупанти вивезли вихованців Олешківського інтернату до Криму. Омбудсмен назвав такі дії відкритим геноцидом

Київ • УНН

 • 211425 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Окупаційна влада Херсонщини продовжує вивозити дітей до Криму - продовжує депортувати вихованців «Олешківського дитячого будинку інтернату». Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець і назвав такі дії відкритим геноцидом, передає УНН.

Деталі

За словами омбудсмена, окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим.

Цитата

"Отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ «Олешківського дитячого будинку інтернату» Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопільському районі. Такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами", - написав Лубінець у Telegram.

Він також звернувся до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину росії. 

Нагадаємо

У жовтні стало відомо, що росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму 12 вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату у Херсонської області.

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