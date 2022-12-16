Оккупанты выпустили по Житомирской области две ракеты – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты выпустили по Житомирской области две ракеты, одна была сбита. Об этом в телеграме сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.
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"По Житомирской области было выпущено 2 ракеты! Одна сбита. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Напомним
16 декабря в результате массированной ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.