Оккупанты выпустили по Житомирской области две ракеты – ОВА

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"По Житомирской области было выпущено 2 ракеты! Одна сбита. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним

16 декабря в результате массированной ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.