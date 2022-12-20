Оккупанты выпустили 19 мин в сторону Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В течение дня россияне выпустили 19 мин по Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“Россияне сегодня из минометов били по Зноб-Новгородской общине. 19 мин разорвались на пограничные. Обошлось без жертв и разрушений”, — говорится в сообщении.
Отметим, что у по сравнению с предыдущим днем интенсивность уменьшилась.
Напомним
Российские оккупационные войска вчера, 19 декабря, вечером и в ночь на 20 декабря обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки загорелась мастерская, а также поврежден транспорт