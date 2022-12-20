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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16665 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти випустили 19 мін у бік Сумщини

Окупанти випустили 19 мін у бік Сумщини

Київ • УНН

 • 297082 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Протягом дня росіяни випустили 19 мін по Сумській області. Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

“Росіяни сьогодні із мінометів гатили по Зноб-Новгородській громаді. 19 мін розірвалися на прикордонні. Обійшлося без жертв і руйнувань”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у порівнянні з попереднім днем інтенсивність зменшилася.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська вчора, 19 грудня, ввечері та в ніч на 20 грудня обстріляли Сумщину. Внаслідок ворожої атаки загорілася майстерня, а також пошкоджено транспорт

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