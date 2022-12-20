Окупанти випустили 19 мін у бік Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Протягом дня росіяни випустили 19 мін по Сумській області. Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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“Росіяни сьогодні із мінометів гатили по Зноб-Новгородській громаді. 19 мін розірвалися на прикордонні. Обійшлося без жертв і руйнувань”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у порівнянні з попереднім днем інтенсивність зменшилася.
Нагадаємо
Російські окупаційні війська вчора, 19 грудня, ввечері та в ніч на 20 грудня обстріляли Сумщину. Внаслідок ворожої атаки загорілася майстерня, а також пошкоджено транспорт