Оккупанты придумали очередную схему по обворовыванию фермеров на ВОТ - ЦНС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Россияне наживаются на украинских фермерах и придумывают новые схемы заработка. На временно оккупированных территориях Херсонской области враг создал прокладку «Херсонский Агропромышленный Кластер», которая проводит закупку зерновых и масличных культур у сельхозпроизводителей по заниженным ценам. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что все фермеры региона должны продавать продукцию этому предприятию по фиксированным ценам, которые ниже рыночных.

Далее продукция передается касательным к гауляйтерам структурам, которые перепродают ее по рыночным ценам и забирают разницу.

В Центре национального сопротивления отметили, что в Украине есть свободный рынок агропродукции, где каждый фермер реализует товар по рыночным ценам. Зато оккупанты заставляют фермеров сдавать продукцию за бесценок.

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