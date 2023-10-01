Окупанти вигадали чергову схему з обкрадання фермерів на ТОТ - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Росіяни наживаються на українських фермерах й вигадують нові схеми заробітку. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог створив прокладку «Херсонський Агропромисловий Кластер», яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгоспвиробників за заниженими цінами. Про це повідомив Центр національного спротиву. передає УНН.
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Зазначається, що всі фермери регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які нижче ринкових.
Далі продукція передається дотичним до гауляйтерам структурам, які перепродують її за ринковими цінами й забирають різницю.
У Центрі національного спротиву зауважили, що в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує товар за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь.
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