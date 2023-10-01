Окупанти вигадали чергову схему з обкрадання фермерів на ТОТ - ЦНС

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Зазначається, що всі фермери регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які нижче ринкових.

Далі продукція передається дотичним до гауляйтерам структурам, які перепродують її за ринковими цінами й забирають різницю.

У Центрі національного спротиву зауважили, що в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує товар за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь.

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