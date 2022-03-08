Оккупанты восстанавливают понтонную переправу через Десну, хотят заблокировать Чернигов - Генштаб ВСУ

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"Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов. Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время будут пытаться осуществить переправу через реку Десна", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в районе Глухова противник, силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ВО, пытался организовать наступление с ранее созданного рубежа. Успехов не имел, наступление остановлено.

"В связи с невосполнимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район населенного пункта Нехотеевка Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, до семи БТГр 1, 2 АК и 150-й мсд 8-й Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлении на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области.

"Предпринята неудачная попытка наступления в районе н.п. Троицкое. Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Осуществлено выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов", - информирует Генштаб.

Отмечается, что силами до БТГр, враг провел наступательные действия в направлении населенного пункта Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе населенного пункта Капустино, Баловное, Новоматвеевское.

"В акваториях Черного и Азовского морей противник не вел активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Дополнение

7 марта сообщалось, что российские оккупанты целый вечер и ночь били по гражданским объектам Чернигова, в результате чего были разрушены несколько школ и детский сад.