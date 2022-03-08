Окупанти відновлюють понтонну переправу через Десну, хочуть заблокувати Чернігів - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські окупаційні війська відновлюють понтонну переправу через річку Десну, хочуть заблокувати Чернігів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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«Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів. Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в районі Глухова противник, силами до п’яти БТГр зі складу 90 тд та чотирьох БТГр зі складу 2-ї Армії Центрального ВО, намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.
«У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району населеного пункту Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, до семи БТГр 1, 2 АК та 150-ї мсд 8-ї Армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.
«Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь. Здійснено висування 2 БТГр 71 мсп (Калинівська) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Оріхів», - інформує Генштаб.
Зазначається, що силами до БТГр, ворог провів наступальні дії у напрямку населеного пункту Тернівка, зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі населеного пункту Капустине, Баловне, Новоматвіївське.
«В акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
7 березня повідомлялося, що російські окупанти цілий вечір та ніч гатили по цивільних об'єктах Чернігова, внаслідок чого було зруйновано кілька шкіл та дитячий садочок.