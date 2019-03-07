Оккупанты открещиваются от "депортации" священника ПЦУ, разрушения и захвата храмов

"Тогда, когда обратился наш предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в международные организации, то на следующий день через "ДНРовские" СМИ сразу была реакция, никто ничего не забирал, не депортировал священников, никто не будет забирать имущество и т.д. Но это неправда. Два храма они у нас забрали, священника депортировали, храм разрушили", - рассказал архиепископ.

Ранее архиепископ Сергей уже рассказывал, что в начале этого года боевики "депортировали" из оккупированной части Донецкой области священника ПЦУ, а в 2018 году они же захватили два и разрушили один храм УПЦ КП.

Напомним, Епифаний обращался с просьбой к ОБСЕ, странам-гарантам "минского процесса", в Европейский Союз, в международные и межконфессиональные институты с призывом повлиять на ситуацию и не допустить катастрофического развития событий.

Как сообщал УНН, на временно оккупированной территории Донецкой области с 1 марта оккупанты планировали полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.