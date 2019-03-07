Окупанти відхрещуються від "депортації" священика ПЦУ, руйнування та захоплення храмів

КИЇВ. 7 березня. УНН. Окупанти заперечують, що на початку цього року "депортували" священика ПЦУ з окупованої частини Донеччини, а також, що у 2018 році захопили два та зруйнували один храм УПЦ КП. Про це у коментарі журналісту УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.