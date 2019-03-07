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Окупанти відхрещуються від "депортації" священика ПЦУ, руйнування та захоплення храмів

Окупанти відхрещуються від "депортації" священика ПЦУ, руйнування та захоплення храмів

Київ • УНН

 • 17351 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Окупанти заперечують, що на початку цього року "депортували" священика ПЦУ з окупованої частини Донеччини, а також, що у 2018 році захопили два та зруйнували один храм УПЦ КП. Про це у коментарі журналісту УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

“Тоді, коли звернувся наш предстоятель Православної церкви України Епіфаній до міжнародних організацій, то наступного дня через "ДНРівські" ЗМІ відразу була реакція, що ніхто нічого не забирав, не депортував священиків, ніхто не буде забирати майно і т.д. Але ж це неправда. Два храми вони у нас забрали, священика депортували, храм зруйнували”, - розповів архієпископ.

Раніше архієпископ Сергій вже розповідав, що на початку цього року бойовики "депортували" з окупованої частини Донеччини священика ПЦУ, а у 2018 році вони ж захопили два та зруйнували один храм УПЦ КП.

Нагадаємо, Епіфаній звертався із проханням до ОБСЄ, країн-гарантів "мінського процесу", до Європейського Союзу, до міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на ситуацію та не допустити катастрофічного розвитку подій.

Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованій території Донеччини з 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.

Українські Національні Новини

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