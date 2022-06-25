Оккупанты отошли: украинские военные отбили штурмовые действия врага в направлениях Нью-Йорка и Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. ВСУ успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Маринка. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
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"Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли", - говорится в сообщении.
Добавим
В Генштабе добавили, что на Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.
На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.
Напомним
На Славянском направлении ВСУ пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки.