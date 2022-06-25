Окупанти відійшли: українські військові відбили штурмові дії ворога в напрямках Нью-Йорка та Мар’їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. ЗСУ успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.
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"Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додали, що на Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.
На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка.
Нагадаємо
На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки.