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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу - Генштаб

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу - Генштаб

Київ • УНН

 • 70160 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН

Деталі

"На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли", - повідомили у Генштабі.

Крім того, на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. З метою виявлення позицій наших військ та корегування вогню проводив повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

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