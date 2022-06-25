На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
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"На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли", - повідомили у Генштабі.
Крім того, на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. З метою виявлення позицій наших військ та корегування вогню проводив повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.
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