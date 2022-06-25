На Славянском направлении украинские воины остановили попытку вражеского наступления – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. На Славянском направлении ВСУ остановили попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Об этом говорится в возведении Генштаба, передает УНН.
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"На Славянском направлении украинские воины остановили попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли", - сообщили в Генштабе.
Кроме того, на Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. С целью выявления позиций наших войск и корректировки огня проводил воздушную разведку БПЛА “Орлан-10”.
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