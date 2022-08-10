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Оккупанты вели штурм в районах Уды, Петровки и Гусаровки, но ВСУ заставили их бежать назад

Киев • УНН

 • 98988 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Российские оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские военные нанесли рашистам значительные потери и заставили бежать назад. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА. Значительные усилия уделяют улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении. Совершал обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишках, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг нанес авиационный удар возле Гусаровки.

«С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать назад», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб сообщал, что оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Большой Камышевахи.

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