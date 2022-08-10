Оккупанты вели штурм в районах Уды, Петровки и Гусаровки, но ВСУ заставили их бежать назад

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«На Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА. Значительные усилия уделяют улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении. Совершал обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишках, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг нанес авиационный удар возле Гусаровки.

«С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать назад», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб сообщал, что оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Большой Камышевахи.