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Окупанти вели штурм в районах Уди, Петрівки та Гусарівки, але ЗСУ змусили їх тікати назад

Окупанти вели штурм в районах Уди, Петрівки та Гусарівки, але ЗСУ змусили їх тікати назад

Київ • УНН

 • 98991 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Українські військові завдали рашистам значних втрат та змусили тікати назад. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Харківському напрямку ворог активно вів повітряну розвідку БпЛА. Значні зусилля приділяє покращенню логістичного забезпечення підрозділів, що діють на зазначеному напрямку. Здійснював обстріли неподалік Світличного, Прудянки, Руської Лозової, Черкаських та Руських Тишків, Верхнього та Старого Салтова, Коробочкиного і Шевелівки», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ворог завдав авіаційного удару біля Гусарівки.

«З метою покращення тактичного положення окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат та змусили тікати назад», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Великої Комишувахи.

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