Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Великої Комишувахи – Генштаб

Цитата

«На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Довгенького, Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Богородичного, Краснопілля та Долини. Біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, успіху не мали, відійшли», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше Генштаб повідомляв, що російські загарбники намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски.