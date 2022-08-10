Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Великої Комишувахи – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Біля Великої Комишувахи російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ, успіху не мали та відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Довгенького, Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Богородичного, Краснопілля та Долини. Біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, успіху не мали, відійшли», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше Генштаб повідомляв, що російські загарбники намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски.