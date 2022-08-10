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Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Великої Комишувахи – Генштаб

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Великої Комишувахи – Генштаб

Київ • УНН

 • 141294 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Біля Великої Комишувахи російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ, успіху не мали та відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Довгенького, Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Богородичного, Краснопілля та Долини. Біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, успіху не мали, відійшли», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше Генштаб повідомляв, що російські загарбники намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски.

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