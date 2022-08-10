Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Большой Камышевахи - Генштаб

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«На Славянском направлении противник осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Большой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины. Возле Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли», - говорится в сообщении.

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Ранее Генштаб сообщал, что российские захватчики пытаются восстановить наступление на направлении Донецка – Пески.