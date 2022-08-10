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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Большой Камышевахи - Генштаб

Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Большой Камышевахи - Генштаб

Киев • УНН

 • 141292 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Возле Большой Камышевахи российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск, успеха не имели и отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Славянском направлении противник осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Большой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины. Возле Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщал, что российские захватчики пытаются восстановить наступление на направлении Донецка – Пески.

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