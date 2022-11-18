Оккупанты ударили из РСЗО по Николаевской области, пострадавших нет – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера утром, 17 ноября, российские оккупанты ударили из РСЗО за пределами населенного пункта Куцурубской громады Николаевской области, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Николаевский район: Вчера, 17 ноября, в 09:45 враг наносил удары с РСЗО за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет", – написал Ким.
Он добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
16 ноября на территории Николаевской области обстрелов не было.