Оккупанты ударили из РСЗО по Николаевской области, пострадавших нет – Ким

Цитата

"Николаевский район: Вчера, 17 ноября, в 09:45 враг наносил удары с РСЗО за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет", – написал Ким.

Он добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

16 ноября на территории Николаевской области обстрелов не было.