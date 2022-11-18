Окупанти вдарили з РСЗВ по Миколаївщині, постраждалих немає – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора вранці, 17 листопада, російські окупанти вдарили з РСЗВ за межами населеного пункту Куцурубської громади Миколаївської області, обійшлося без постраждалих і руйнувань. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Миколаївський район: Вчора, 17 листопада, о 09:45 ворог завдавав ударів з РСЗВ за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", – написав Кім.
Він додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
16 листопада на території Миколаївської області обстрілів не було.