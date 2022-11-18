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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупанти вдарили з РСЗВ по Миколаївщині, постраждалих немає – Кім

Окупанти вдарили з РСЗВ по Миколаївщині, постраждалих немає – Кім

Київ • УНН

 • 280222 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора вранці, 17 листопада, російські окупанти вдарили з РСЗВ за межами населеного пункту Куцурубської громади Миколаївської області, обійшлося без постраждалих і руйнувань. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Миколаївський район: Вчора, 17 листопада, о 09:45 ворог завдавав ударів з РСЗВ за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", – написав Кім.

Він додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

16 листопада на території Миколаївської області обстрілів не було.

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