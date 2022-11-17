На Миколаївщині за добу обстрілів не фіксували - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На території Миколаївської області за минулу добу обстрілів не зафіксовано. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Інформація за минулу добу, станом на 8 ранку 17 листопада. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!" - написав Кім.
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У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет.