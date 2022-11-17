На Миколаївщині за добу обстрілів не фіксували - Кім

Цитата

"Інформація за минулу добу, станом на 8 ранку 17 листопада. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!" - написав Кім.

Доповнення

У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет.