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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 55138 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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На Миколаївщині за добу обстрілів не фіксували - Кім

На Миколаївщині за добу обстрілів не фіксували - Кім

Київ • УНН

 • 225083 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. На території Миколаївської області за минулу добу обстрілів не зафіксовано. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Інформація за минулу добу, станом на 8 ранку 17 листопада. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!" - написав Кім.

Доповнення

У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет.

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