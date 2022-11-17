В Николаевской области за сутки обстрелов не фиксировали - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На территории Николаевской области за минувшие сутки обстрелы не зафиксированы. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в четверг, 17 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Информация за минувшие сутки, по состоянию на 8 утра 17 ноября. На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы. Верим в ВСУ!" – написал Ким.
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Во многих областях Украины утром в четверг, 17 ноября, объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске вражеских ракет.