Оккупанты ударили по одному из образовательных учреждений Херсона

Детали

"российская артиллерия ударила по одному из образовательных учреждений Херсона", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОГА, из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар, который ликвидировали спасатели.

"Мирные люди не пострадали", - указано в сообщении.

Напомним

Российские войска за 10 мая 90 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и раненом.