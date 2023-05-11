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13 марта, 19:26 • 54504 просмотра

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13 марта, 15:57 • 107594 просмотра

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Оккупанты ударили по одному из образовательных учреждений Херсона

Киев • УНН

 • 939349 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Российские оккупанты ударили по одному из образовательных учреждений Херсона, передает УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОГА.

Детали

"российская артиллерия ударила по одному из образовательных учреждений Херсона", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОГА, из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар, который ликвидировали спасатели.

"Мирные люди не пострадали", - указано в сообщении.

Напомним

Российские войска за 10 мая 90 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и раненом.

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