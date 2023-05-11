Оккупанты ударили по одному из образовательных учреждений Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Российские оккупанты ударили по одному из образовательных учреждений Херсона, передает УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОГА.
Детали
"российская артиллерия ударила по одному из образовательных учреждений Херсона", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской ОГА, из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар, который ликвидировали спасатели.
"Мирные люди не пострадали", - указано в сообщении.
Напомним
Российские войска за 10 мая 90 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и раненом.