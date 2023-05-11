Херсон росіяни атакували 10 разів, по області випустили понад 460 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Російські війська за 10 травня 90 разів обстріляли Херсонську область, відомо про загиблого та пораненого. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 90 обстрілів, випустивши 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів", - написав голова ОВА.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.
"Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення", - зазначив Прокудін.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що у Донецькій області. Окрім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.