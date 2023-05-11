Херсон россияне атаковали 10 раз, по области выпустили более 460 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Российские войска за 10 мая 90 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и раненом. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 90 обстрелов, выпустив 461 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 10 раз", - написал глава ОВА.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне.
"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения", - указал Прокудин.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки, что в Донецкой области. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.