Окупанти вдарили по одному з освітніх закладів Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Російські окупанти вдарили по одному з освітніх закладів Херсона, передає УНН із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
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"російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона", - зазначено у повідомленні.
За даними Херсонської ОВА, через влучання ворожого снаряду сталася пожежа, котру ліквідували рятувальники.
"Мирні люди не постраждали", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
Російські війська за 10 травня 90 разів обстріляли Херсонську область, відомо про загиблого та пораненого.