Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Пострадал 73-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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«После ночного затишья – снова обстрел. Российская армия ударила по Никополю из тяжелой артиллерии. Пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», - написал Лысак.
Детали
По его словам, повреждены 16 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 9 – побиты.
Также он отметил, что изуродованы и газопровод и линия электропередач.
Дополнение
Этой ночью над Днепропетровской областью были сбиты четыре вражеских беспилотника.