Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, есть пострадавший

Цитата

«После ночного затишья – снова обстрел. Российская армия ударила по Никополю из тяжелой артиллерии. Пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», - написал Лысак.

Детали

По его словам, повреждены 16 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 9 – побиты.

Также он отметил, что изуродованы и газопровод и линия электропередач.

Дополнение

Этой ночью над Днепропетровской областью были сбиты четыре вражеских беспилотника.