Окупанти вдарила по Нікополю з важкої артилерії, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Постраждав 73-річний чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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«Після нічного затишшя – знову обстріл. Російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії. Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості», - написав Лисак.
Деталі
За його словами, пошкоджені 16 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 9 – побиті.
Також він зазначив, що понівечені й газопровід та лінія електропередач.
Доповнення
Цієї ночі над Дніпропетровською областю були збити чотири ворожі безпілотники.