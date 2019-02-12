Оккупанты в очередной раз обстреляли жилой дом на Донбассе

"7 февраля 2019 года с 15:30 до 16:30 вооруженные формирования РФ с направления населенного пункта Гольмовский совершили обстрел с применением станкового противотанкового и автоматического гранатометов поселка Травневое в Бахмутском районе Донецкой области. Во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК получил от военнослужащих одного из подразделений ОС сообщение о факте попадания боеприпаса оккупантов в жилой дом по улице Тихой, б.26", - сообщили в штабе.

Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения на крыше жилого дома (площадью 1,5 квадратных метра), а также воронку диаметром до одного метра на расстоянии трех метров от жилого здания.

"Подтверждено - повреждение и воронку вызвали выстрелы боевиков из СПГ-9 и АГС-17. К счастью, во время обстрела оккупантов 50-летний хозяин в доме не находился", - указали в штабе.

Напомним, боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных.