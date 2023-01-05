Оккупанты убили в Украине 452 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. По состоянию на 5 января российские оккупанты убили в Украине 452 ребенка. В целом, с начала вооруженной агрессии рф, пострадали 1329 детей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Также, количество раненых достигло более 877.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Херсонской - 82, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.
Сообщается, что 4 января в результате артобстрела врагом с. Веселое Херсонской области получил телесные повреждения 17-летний юноша.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
Цифры не окончательные. Продолжается работа по установлению количества жертв в местах ведения боевых действий, на освобожденных территориях и временно-оккупированных территориях.
Добавим
Из-за войны в Украине пропало без вести 352 ребенка.