Оккупанты убили в Украине 452 ребенка

Детали

Также, количество раненых достигло более 877.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Херсонской - 82, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.

Сообщается, что 4 января в результате артобстрела врагом с. Веселое Херсонской области получил телесные повреждения 17-летний юноша.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Цифры не окончательные. Продолжается работа по установлению количества жертв в местах ведения боевых действий, на освобожденных территориях и временно-оккупированных территориях.

Добавим

Из-за войны в Украине пропало без вести 352 ребенка.