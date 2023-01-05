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Окупанти вбили в Україні 452 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Станом на 5 січня російські окупанти вбили в Україні 452 дитини. Загалом, віл початку збройної агресії рф, постраждали 1329 дітей. Про це УНН пише з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Окупанти вбили в Україні 452 дитини

Деталі

Також, кількість поранених сягнула понад 877.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Херсонській - 82, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Повідомляється, що 4 січня внаслідок артобстрілу ворогом с. Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Цифри є не остаточними. Триває робота з встановленням кількості жертв в місцях ведення бойових дій, на звільнених територіях та тимчасово-окупованих територіях.

Доповнення

Через війну в Україні зникло безвісти 352 дитини.

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