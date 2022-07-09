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Оккупанты сознательно и целенаправленно бьют по жилых домах и гражданских объектах - Зеленский

Киев • УНН

 • 95280 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что российские оккупанты сегодня, 9 июля, наносили целенаправленные удары по жилому сектору Николаева, Харькова, Кривого Рога, общинах Запорожской области и ни на день не прекращают обстреливать Донбасс, передает УНН.

Цитата

"Только за одни эти сутки россия била по Николаеву, по Харькову, по Кривому Рогу, по общинам Запорожской области… Била именно по жилому сектору – совершенно сознательно, целенаправленно, по обычным домам, гражданским обьектам, по людям. Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на день не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка…", - сказал он.

Президент Украины также добавил, что реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным и мощным.

Напомним 

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 миллионов долларов.

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