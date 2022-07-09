Оккупанты сознательно и целенаправленно бьют по жилых домах и гражданских объектах - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что российские оккупанты сегодня, 9 июля, наносили целенаправленные удары по жилому сектору Николаева, Харькова, Кривого Рога, общинах Запорожской области и ни на день не прекращают обстреливать Донбасс, передает УНН.
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"Только за одни эти сутки россия била по Николаеву, по Харькову, по Кривому Рогу, по общинам Запорожской области… Била именно по жилому сектору – совершенно сознательно, целенаправленно, по обычным домам, гражданским обьектам, по людям. Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на день не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка…", - сказал он.
Президент Украины также добавил, что реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным и мощным.
Напомним
Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 миллионов долларов.