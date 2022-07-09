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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти свідомо та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках і цивільних об'єктах - Зеленський

Окупанти свідомо та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках і цивільних об'єктах - Зеленський

Київ • УНН

 • 95282 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що російські окупанти сьогодні, 9 липня, завдавали цілеспрямованих ударів по житловому сектору Миколаєва, Харкова, Кривого Рогу, громадах Запорізької області та ні на день не припиняють обстрілювати Донбас, передає УНН.

Цитата

"Тільки за одну цю добу росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об’єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов’янський напрямок, Бахмут, Авдіївка…", - сказав він.

Президент України також додав, що реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною.

Нагадаємо 

Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів.

Українські Національні Новини

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