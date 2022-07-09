Окупанти свідомо та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках і цивільних об'єктах - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що російські окупанти сьогодні, 9 липня, завдавали цілеспрямованих ударів по житловому сектору Миколаєва, Харкова, Кривого Рогу, громадах Запорізької області та ні на день не припиняють обстрілювати Донбас, передає УНН.
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"Тільки за одну цю добу росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об’єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов’янський напрямок, Бахмут, Авдіївка…", - сказав він.
Президент України також додав, що реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною.
Нагадаємо
Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів.