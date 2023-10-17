Оккупанты сбросили четыре авиационные бомбы по Невскому и Новолюбовке - Луганская ОВА

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"Враг попал из авиации по Серебрянскому лесу и территории сел Невское и Новолюбовка. В населенных пунктах взорвались четыре авиационные бомбы КАБ-500. К счастью, пострадавшие отсутствуют", - сообщил глава Луганщины.

По его словам, после двухнедельных атак на Макеевку россияне немного изменили курс и начали штурмовать Стельмаховку и Надежду. Впрочем все их пять попыток были отбиты Силами обороны Украины.

Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка.

Дополнение

Лысогор также отметил, что пожарные в так называемой "лнр" продолжают работать на шахте "Суходольская-Восточная", где возник пожар под землей еще 10 сентября.

"Не могут справиться с очагом уже более месяца. Или просто не нужно его потушить", - отметил глава ОГА.

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