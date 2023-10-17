Окупанти скинули чотири авіаційні бомби по Невському та Новолюбівці - Луганська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. По Невському та Новолюбівці Луганської області окупанти вдарили з авіації, понад місяць окупанти гасять пожежу на шахті «Суходільська-Східна». Про це у вівторок повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
Цитата
«Ворог поцілив з авіації по Серебрянському лісу та території сіл Невське та Новолюбівка. У населених пунктах вибухнули чотири авіаційні бомби КАБ-500. На щастя, постраждалі відсутні», - повідомив очільник Луганщини.
За його словами, після двотижневих атак на Макіївку росіяни трохи змінили курс та почали штурмувати Стельмахівку та Надію. Втім усі їхні п’ять спроб були відбиті Силами оборони України.
Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка.
Доповнення
Лисогор також зазначив, що пожежники в так званій «лнр» продовжують працювати на шахті «Суходільська-Східна», де виникла пожежа під землею ще 10 вересня.
«Не можуть впоратися з вогнищем вже понад місяць. Або просто непотрібно його загасити», - зауважив очільник ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Куп'янському та Лиманському напрямках за тиждень відбили понад 160 атак ворога - Генштаб