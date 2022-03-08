Оккупанты ракетным ударом уничтожили консульство Албании в Харькове

Детали

Во время удара сотрудники консульства Албании находились в безопасности и не пострадали.

Министерство иностранных дел Албании уже осудило нападение.

Ранее Россия добавила Албанию в "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет эти страны в действиях против Кремля.

В список также входят ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия.

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Добавим

27 февраля Албания присоединилась к ЕС и ввела санкции против России за ее вторжение в Украину. Активы 654 человек будут заморожены, а российским самолетам запрещен вход в воздушное пространство Албании.

Напомним

За прошлые сутки в Харьковской области в результате атак российских оккупантов произошло 40 пожаров, есть по меньшей мере 4 погибших