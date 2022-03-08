Оккупанты ракетным ударом уничтожили консульство Албании в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Вечером 6 марта российские оккупанты ракетным ударом уничтожили почетное консульство Албании в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Во время удара сотрудники консульства Албании находились в безопасности и не пострадали.
Министерство иностранных дел Албании уже осудило нападение.
Ранее Россия добавила Албанию в "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет эти страны в действиях против Кремля.
В список также входят ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия.
#RussiaInvadedUkraine #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine to #StopRussianAggression https://t.co/RutAfAumMf— UKR Embassy in Albania (@UKRinALB) March 7, 2022
Добавим
27 февраля Албания присоединилась к ЕС и ввела санкции против России за ее вторжение в Украину. Активы 654 человек будут заморожены, а российским самолетам запрещен вход в воздушное пространство Албании.
Напомним
За прошлые сутки в Харьковской области в результате атак российских оккупантов произошло 40 пожаров, есть по меньшей мере 4 погибших