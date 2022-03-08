Окупанти ракетним ударом знищили консульство Албанії у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Увечері 6 березня російські окупанти ракетним ударом знищили почесне консульство Албанії у Харкові. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euractiv.
Деталі
Під час удару співробітники консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали.
Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило напад.
Раніше Росія додала Албанію у "список ворогів" разом з Чорногорією та Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля.
До списку також входять ЄС, США, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.
#RussiaInvadedUkraine #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine to #StopRussianAggression https://t.co/RutAfAumMf— UKR Embassy in Albania (@UKRinALB) March 7, 2022
Додамо
27 лютого Албанія приєдналася до ЄС та запровадила санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Активи 654 людей буде заморожено, а російським літакам заборонено вхід у повітряний простір Албанії.
Нагадаємо
За минулу добу в Харківській області внаслідок атак російських окупантів сталося 40 пожеж, є щонайменше 4 загиблих