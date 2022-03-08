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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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За минулу добу в Харківській області внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж: щонайменше 4 загиблих

За минулу добу в Харківській області внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж: щонайменше 4 загиблих

Київ • УНН

 • 110174 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. За добу з 7 по 8 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає УНН.

Деталі

Так, о 15:30 надійшло повідомлення про пожежу в житловій 9-поверхівці на вул. Краснодарській. Горіли 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі склала понад 1500 кв.м. На місці події працювало 5 од. пожежно-рятувальної служби та 25 рятувальників. О 19:55 пожежа була ліквідована. Жертв та постраждалих немає.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС.

Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла 4 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

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