За минулу добу в Харківській області внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж: щонайменше 4 загиблих

КИЇВ. 8 березня. УНН. За добу з 7 по 8 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає УНН.