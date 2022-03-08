За минувшие сутки в Харьковской области в результате атак оккупантов произошло 40 пожаров: не менее 4 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. За сутки с 7 по 8 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг с новой силой, проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различные объекты Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
Детали
Так, в 15:30 поступило сообщение о пожаре в жилой 9-этажке на вул. Краснодарской. Горели 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1500 кв. м. На месте происшествия работало 5 ед. пожарно-спасательной службы и 25 спасателей. В 19:55 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.
Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.
На пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших человек. Окончательная информация о погибших и пострадавших уточняется.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.
Напомним
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