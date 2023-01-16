Оккупанты в течение ночи обстреливали центр и север Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты ночью продолжали обстрелы центра и севера Донецкой области. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация на утро 16 января следующая:
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- На Донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы по Марьинке, Красногоровке, по окрестностям Курахово и Очеретинской громады. На утро под артобстрел попала Авдеевка, без жертв.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Соледаре, еще 1 ранен в Краснополовке. В результате обстрелов в Краснополовке повреждены 3 дома. В Бахмуте повреждения получили частный и многоэтажный дома.
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- На Лисичанском направлении накануне россияне нанесли ракетный удар по Лиману, ранен 1 человек. На территории громады под огнем снова оказались Торское и Заречное. Также в течение суток россияне стреляли по Северску — без пострадавших.
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Напомним
За 15 января оккупанты ранили 7 мирных жителей Донецкой области.