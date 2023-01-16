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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти протягом ночі обстрілювали центр та північ Донецької області

Київ • УНН

 • 373079 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти вночі продовжували обстріл центру та півночі Донецької області. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Окупанти протягом ночі обстрілювали центр та північ Донецької області

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація на ранок 16 січня наступна:

  • На Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли по Мар'їнці, Красногорівці, по околицях Курахового та Очеретинської громади. На ранок під артобстріл потрапила Авдіївка, без жертв.
  • На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Соледарі, ще 1 поранена у Краснополівці. Унаслідок обстрілів у Краснополівці пошкоджено 3 будинки. У Бахмуті пошкоджень зазнали приватний та багатоповерховий будинки.
  • На Лисичанському напрямку напередодні росіяни завдали ракетного удару по Лиману, поранено 1 людину. На території громади під вогнем знову опинилися Торське і Зарічне. Також впродовж доби росіяни стріляли по Сіверську — без постраждалих.

Нагадаємо

За 15 січня окупанти поранили 7 мирних жителів Донеччини.

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