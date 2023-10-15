Оккупанты в течение часа обстреливали Константиновку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Вечером воскресенья российские оккупанты в течение часа обстреливали Константиновку в Донецкой области. Об этом рассказал Суспільному Донбасс начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, пишет УНН.
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"Обстрел продолжался с 19 до 20 часов. Предварительно без травмированных и погибших. Свет есть большей части города, в районе обстрела — нет, или перебои", — отметил Рослов.
Информация о повреждениях уточняется.
Город оказался под обстрелами рф уже в’пятый раз за октябрь.
Напомним
Российские военные утром 8 октября нанесли ракетный удар по Константиновке. По предварительной информации били ракетой “Искандер”. Из-за этой атаки ранения получили четыре человека, в том числе и один ребенок.