Оккупанты в течение часа обстреливали Константиновку

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"Обстрел продолжался с 19 до 20 часов. Предварительно без травмированных и погибших. Свет есть большей части города, в районе обстрела — нет, или перебои", — отметил Рослов.

Информация о повреждениях уточняется.

Город оказался под обстрелами рф уже в’пятый раз за октябрь.

Напомним

Российские военные утром 8 октября нанесли ракетный удар по Константиновке. По предварительной информации били ракетой “Искандер”. Из-за этой атаки ранения получили четыре человека, в том числе и один ребенок.





